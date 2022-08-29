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28 августа 22, 18:22
Мельник отменил приглашение в Украину премьера Саксонии
Андрей Мельник
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Посол в Германии Мельник отменил приглашение в Украину премьера Саксонии Кречмера, который снова призвал заморозить войну с Россией

Посол в Германии Андрей Мельник, который покинет свою должность осенью, отменил приглашение в Украину премьера земли Саксония Михаэля Кречмера. Об этом Мельник написал в Twitter.

Несколько дней назад Кречмер в эфире ZDF снова призвал заморозить войну в Украине.

Своей "абсурдной риторикой" Кречмер играет на руку российскому диктатору Владимиру Путину и разжигает агрессию РФ, считает Мельник.

"Я пригласил вас в Украину. Это приглашение было отменено. Вы нежелательны. Точка", – адресовал послание Кречмеру посол. 

Кречмер ранее выражал желание заморозить войну и получать газ из России. Он также "не рассчитывает на военную победу" Украины и призывал отменять санкции ЕС. 

От его слов уже открещивалась партия ХДС, а Мельник предлагал ему "засунуть голову в морозилку".
liga.net
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