Мельник отменил приглашение в Украину премьера Саксонии

Посол в Германии Андрей Мельник, который покинет свою должность осенью, отменил приглашение в Украину премьера земли Саксония Михаэля Кречмера. Об этом Мельник написал в Twitter.
Несколько дней назад Кречмер в эфире ZDF снова призвал заморозить войну в Украине.
Своей "абсурдной риторикой" Кречмер играет на руку российскому диктатору Владимиру Путину и разжигает агрессию РФ, считает Мельник.
"Я пригласил вас в Украину. Это приглашение было отменено. Вы нежелательны. Точка", – адресовал послание Кречмеру посол.Кречмер ранее выражал желание заморозить войну и получать газ из России. Он также "не рассчитывает на военную победу" Украины и призывал отменять санкции ЕС.