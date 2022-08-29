Россия пытается препятствовать миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Россия намерена препятствовать работе миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС. Страна-агрессор начала использовать стратегию, аналогичную тактике Ирана, используя манипуляции о "справедливости" экспертов миссии. Об этом пишет Институт по изучению войны (ISW).
На прошлой неделе МАГАТЭ утвердило группу экспертов миссии для инспекции ситуации на Запорожской АЭС. Ее возглавит генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и еще 13 экспертов из преимущественно нейтральных стран. В нем нет экспертов из США и Британии.
В Институте изучения войны указывают, что России добилась их исключения, назвав их "несправедливо предвзятыми".
"Манипуляции с гражданством инспекторов и нападки на "справедливость" инспекций МАГАТЭ – это тактика, которую Иран уже давно использует для сокрытия своих препятствий инспекциям МАГАТЭ", – отмечают в ISW.
Аналитики института также добавили, что, по данным украинских официальных источников, россияне пытают сотрудников ЗАЭС, чтобы те не рассказали инспекторам МАГАТЭ о нарушениях безопасности на станции.
Российские оккупационные власти ограничивают присутствие украинских сотрудников на станции и собирают подписи жителей Энергодара с требованием прекратить обстрелы ЗАЭС со стороны украинских военных, чтобы предъявить их инспекторам МАГАТЭ, пишут в ISW.4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире.