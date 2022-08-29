Россия пытается препятствовать миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Россия намерена препятствовать работе миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС. Страна-агрессор начала использовать стратегию, аналогичную тактике Ирана, используя манипуляции о "справедливости" экспертов миссии. Об этом пишет Институт по изучению войны (ISW).

На прошлой неделе МАГАТЭ утвердило группу экспертов миссии для инспекции ситуации на Запорожской АЭС. Ее возглавит генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и еще 13 экспертов из преимущественно нейтральных стран. В нем нет экспертов из США и Британии.

В Институте изучения войны указывают, что России добилась их исключения, назвав их "несправедливо предвзятыми".

"Манипуляции с гражданством инспекторов и нападки на "справедливость" инспекций МАГАТЭ – это тактика, которую Иран уже давно использует для сокрытия своих препятствий инспекциям МАГАТЭ", – отмечают в ISW.

Аналитики института также добавили, что, по данным украинских официальных источников, россияне пытают сотрудников ЗАЭС, чтобы те не рассказали инспекторам МАГАТЭ о нарушениях безопасности на станции.

Российские оккупационные власти ограничивают присутствие украинских сотрудников на станции и собирают подписи жителей Энергодара с требованием прекратить обстрелы ЗАЭС со стороны украинских военных, чтобы предъявить их инспекторам МАГАТЭ, пишут в ISW.





5 августа Россия устроила артиллерийские обстрелы территории у площадки ЗАЭС. В результате трех зафиксированных попаданий повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности ЗАЭС – Запорожская ТЭС.





Днем 25 августа Россия отключила ЗАЭС от сети от последней целой высоковольтной линии. Зеленский заявил, что ЗАЭС была в шаге от катастрофы.





25 августа глава МАГАТЭ Гросси сообщил, что отправка миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС "практически неизбежна".





26 августа WSJ сообщила, что миссия МАГАТЭ будет на Запорожской АЭС уже в начале следующей недели.





27 августа NYT сообщил, что МАГАТЭ утвердило группу экспертов, в которую войдут гендиректор МАГАТЭ и еще 13 экспертов из преимущественно нейтральных стран. В ней нет экспертов из США и Британии.





29 августа Гросси сообщил, что эксперты МАГАТЭ уже едут на Запорожскую АЭС и прибут туда на этой недели.