Группа экспертов миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) направляется на Запорожскую АЭС. Об этом генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси написал в Twitter.

"День настал, миссия МАГАТЭ по поддержке и помощи уже в пути на Запорожскую АЭС", — написал Гросси.

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По его словам миссия МАГАТЭ прибудет на Запорожскую АЭС на этой неделе.

Гросси также отметил, что МАГАТЭ должно обеспечить безопасность крупнейшего в Украине и Европе ядерного объекта.

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