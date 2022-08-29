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29 августа 22, 09:25
Миссия МАГАТЭ прибудет на Запорожскую АЭС на этой неделе
Миссия МАГАТЭ
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Группа экспертов миссии МАГАТЭ направляется на Запорожскую АЭС.

Группа экспертов миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) направляется на Запорожскую АЭС. Об этом  генеральный директор  МАГАТЭ Рафаэль Гросси написал в Twitter. 

"День настал, миссия МАГАТЭ по поддержке и помощи уже в пути на Запорожскую АЭС", — написал Гросси.

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По его словам миссия МАГАТЭ прибудет на Запорожскую АЭС на этой неделе. 

Гросси также отметил, что МАГАТЭ должно обеспечить безопасность крупнейшего в Украине и Европе ядерного объекта.

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27 августа NYT сообщил, что МАГАТЭ утвердило группу экспертов, в которую войдут гендиректор МАГАТЭ и еще 13 экспертов из преимущественно нейтральных стран. В ней нет экспертов из США и Британии.
liga.net
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