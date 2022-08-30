Защитить Запорожскую АЭС. МАГАТЭ будет решать три задачи

Делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) приедет в Киев уже 29 августа, она сфокусируется на решении трех задач для обеспечения безопасности временно оккупированной Запорожской АЭС. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

В состав миссии МАГАТЭ вошли 14 международных экспертов, возглавляет ее – генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Делегация международных экспертов уже отправилась из Вены и сегодня должна прибыть в Киев. Ожидается, что миссия начнет работу на ЗАЭС в ближайшие дни", – написал Николенко.

По информации МИД, миссия МАГАТЭ сфокусируется на трех задачах:

- физическая защита;

- ядерная безопасность;

- гарантии нераспространения ядерных материалов.

Николенко повторил позицию Украины: оккупация Запорожской АЭС со стороны российских войск и завоз на ее территорию большого количества военной техники и боеприпасов в нарушение всех международных правил подвергают атомную станцию экстремальной опасности, в частности провоцируют ядерный инцидент.





25 августа Гросси сообщил, что отправка миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС "практически неизбежна".





26 августа WSJ сообщила, что миссия МАГАТЭ будет на Запорожской АЭС уже в начале следующей недели.





27 августа NYT сообщил, что МАГАТЭ утвердило состав миссии, в которую войдут гендиректор МАГАТЭ и еще 13 экспертов из преимущественно нейтральных стран. В ней нет экспертов из США и Британии.