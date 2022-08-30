Защитить Запорожскую АЭС. МАГАТЭ будет решать три задачи

Делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) приедет в Киев уже 29 августа, она сфокусируется на решении трех задач для обеспечения безопасности временно оккупированной Запорожской АЭС. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.
В состав миссии МАГАТЭ вошли 14 международных экспертов, возглавляет ее – генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Делегация международных экспертов уже отправилась из Вены и сегодня должна прибыть в Киев. Ожидается, что миссия начнет работу на ЗАЭС в ближайшие дни", – написал Николенко.
По информации МИД, миссия МАГАТЭ сфокусируется на трех задачах:
- физическая защита;
- ядерная безопасность;
- гарантии нераспространения ядерных материалов.
Николенко повторил позицию Украины: оккупация Запорожской АЭС со стороны российских войск и завоз на ее территорию большого количества военной техники и боеприпасов в нарушение всех международных правил подвергают атомную станцию экстремальной опасности, в частности провоцируют ядерный инцидент.СПРАВКА. 4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. 5 августа Россия устроила артиллерийские обстрелы территории у площадки ЗАЭС. В результате трех зафиксированных попаданий повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности ЗАЭС – Запорожская ТЭС. Днем 25 августа Россия отключила ЗАЭС от последней целой высоковольтной линии. Зеленский заявил, что ЗАЭС была в шаге от катастрофы.