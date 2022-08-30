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30 августа 22, 14:19
У Дуды раскритиковали выступление Шольца
Олаф Шольц
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Глава управления международной политики президента Польши Якуб Кумох раскритиковал выступление канцлера ФРГ Олафа Шольца в Чехии 29 августа

Глава управления международной политики президента Польши Якуб Кумох раскритиковал выступление канцлера ФРГ Олафа Шольца в Чехии 29 августа и заявил, что Германия пытается "что-то выиграть для себя" из войны России против Украины. Об этом он сообщил в интервью Польскому радио 24, цитирует его PAP.

По его словам, когда 29 августа в Праге Шольц говорил о дальнейшем расширении Европейского союза за счет принятии балканских стран, Украины, Молдовы и Грузии, то "пытался выиграть для Германии что-то на том, что происходит вокруг Украины". 

"Так было в 2015 году, так что это сейчас. Немецкая риторика изменилась, а вот только намерения — нет", — сказал он. 

Кумох отметил, что возможная отсрочка вступления Украины в ЕС неприемлема для Польши и для "определенной части государств". 

Представитель президента Польши также заявил, что в "дипломатических кругах вокруг Украины" ведутся "серьезные дебаты" о возможности "мира любой ценой и мира в обмен на территории" или же войны до поражения России. 

"С другой стороны, конечно, Польша, США, Великобритания. Конечно, никто не будет открыто говорить о том, что они хотели бы территориальных уступок, потому что это противоречит международному праву, тогда как некоторые действия Германии явно двигаются в этом направлении", — подчеркнул Кумох. 

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не видит перспектив для переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Она заявила, что не знает, сможет ли Украина победить в войне с Россией, но отметила, что ФРГ сделает для этого все возможное. 

Шольц в Праге заявил, что Украина получит самое современное оружие от Германии в течении ближайших недель и месяцев.
liga.net
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