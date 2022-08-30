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30 августа 22, 14:36
Байрактар "Красное яблоко" впервые "вышел в люди" – видео
Байрактар Красное яблоко
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Впервые "вживую" показан публике ударный дрон Bayraktar Kızılelma ("Красное яблоко")

Новую модель ударного беспилотного самолета Bayraktar Kızılelma ("Красное яблоко") сегодня впервые  показали публике, сообщает Anadolu.

30 августа в городе Самсун на севере Турции открылся авиационно-космический фестиваль TEKNOFEST KARADENİZ, на котором впервые был "вживую" показан публике ударный дрон Bayraktar Kızılelma производства компании Baykar Makina. 

В отличие от предыдущих моделей, дрон оснащен реактивным двигателем. Ранее также сообщалось, что этой модели для взлета достаточно минимальной длины полосы и что она способна стартовать с палубы легкого авианосца. 

Создатель серии БПЛА Bayraktar технический директор компании Baykar Teknoloji Сельчук Байрактар заявлял, что считает системы, подобные Bayraktar Kızılelma, будущим военной авиации, так как они способны к "агрессивному маневрированию" и обладают развитой системой искусственного интеллекта.


12 августа гендиректор Baykar Makina Халук Байрактар заявил, что хочет в будущем делать на заводе в Украине беспилотные истребители Bayraktar Kizilelma. 

26 августа он сказал, что компания не будет продавать свои машины России ни при каких обстоятельствах.
liga.net
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