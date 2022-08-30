Байрактар "Красное яблоко" впервые "вышел в люди" – видео

Новую модель ударного беспилотного самолета Bayraktar Kızılelma ("Красное яблоко") сегодня впервые показали публике, сообщает Anadolu.

30 августа в городе Самсун на севере Турции открылся авиационно-космический фестиваль TEKNOFEST KARADENİZ, на котором впервые был "вживую" показан публике ударный дрон Bayraktar Kızılelma производства компании Baykar Makina.

В отличие от предыдущих моделей, дрон оснащен реактивным двигателем. Ранее также сообщалось, что этой модели для взлета достаточно минимальной длины полосы и что она способна стартовать с палубы легкого авианосца.

Создатель серии БПЛА Bayraktar технический директор компании Baykar Teknoloji Сельчук Байрактар заявлял, что считает системы, подобные Bayraktar Kızılelma, будущим военной авиации, так как они способны к "агрессивному маневрированию" и обладают развитой системой искусственного интеллекта.



