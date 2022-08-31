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31 августа 22, 10:24
Белый дом подтвердил: Иран начал поставлять РФ ударные дроны
ударные дроны
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В Белом доме подтвердили, что Россия получила в августе иранские боевые беспилотники серии Mohajer-6 и Shahed для войны против Украины.

В Администрации президента США Джо Байдена заявили, что Россия получила в августе иранские боевые беспилотники серии Mohajer-6 и Shahed для использования их на войне против Украины. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга во вторник. 

"Россия получила от Ирана БПЛА серии Mohajer-6 и Shahed в течение нескольких дней в августе", – сообщила Жан-Пьер.

По ее словам, Россия загрузила оборудование БПЛА на грузовые самолеты на аэродроме в Иране, которые впоследствии вылетели из Ирана в Россию.

В Госдепе США также подтвердили информацию о том, что Иран поставил России партии беспилотников, которые страна-агрессор "намерена применять" в войне против Украины, передает CNN.

Представитель Госдепа Ведант Патель отметил, что США продолжит применять все санкции в отношении торговли оружием как с Россией, так и с Ираном.

26 июля в Белом доме заявили, что не видят "никаких признаков" закупки РФ иранских дронов. Госдеп США обещал ввести новые санкции против Ирана в случае таких поставок БПЛА. 

12 августа в США подтвердили, что последние недели россияне учатся управлять иранскими БПЛА. 

30 августа WP узнало, что 19 августа российские грузовые самолеты вылетели из Тегерана с боевыми дронами в Россию.
liga.net
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