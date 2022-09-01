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31 августа 22, 21:46
Глава МИД Бельгии объяснила Кулебе, как ездила в Крым
Кулеба,Хаджа Лабиб
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Глава МИД Бельгии сожалеет, что ездила в оккупированный Крым с нарушением украинского законодательства.

Министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лабиб сожалеет о своем визите во временно оккупированный Крым в 2021 году с нарушением украинского законодательства. Об этом она заявила главе МИД Дмитрию Кулебе на полях встречи министров иностранных дел в Праге, передает пресс-служба МИД.

Лабиб признала, что посетила Крым и Севастополь как журналистка и режиссер в нарушение украинского законодательства. Она заверила, что как режиссер документальных фильмов делала проект, который показывал, как Россия использует культуру для пропаганды – и как деятели искусства живут под давлением.

Лабиб "искренне сожалеет", что визит прошел в таких условиях, всегда защищала суверенитет, территориальную целостность Украины и статус Крыма как ее неотъемлемой части, пишут в МИД.

Она также обсуждала с Кулебой военную, гуманитарную, дипломатическую ситуацию и события вокруг Запорожской АЭС.

Лабиб приветствовала предоставление Украине статуса кандидата в ЕС, отметила, что Бельгия недавно решила выделить 8 млн евро на нелетальную помощь ВСУ, заверила в поддержке украинского народа и готовности Бельгии способствовать установлению мира и восстановлению Украины.

28 июля Лабиб поздравляла украинцев с Днем государственности и заявила, что Крым и Донбасс входят в международно признанные границы Украины. 
liga.net
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