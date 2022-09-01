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31 августа 22, 22:28
В ЕС приостановят упрощение визовых процедур для россиян
российский паспорт
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Главы МИД Евросоюза договорились приостановить упрощение визовых процедур для россиян

На совещании глав МИД стран Евросоюза в Праге достигнуто соглашение о приостановке всех действующих соглашений, которые предусматривают упрощение визовых процедур для граждан РФ. Об этом пишет Reuters со слов министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель позже официально подтвердил, что министры иностранных дел стран-членов договорились о полной приостановке соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией.

"Мы наблюдаем значительное увеличение пересечения границы из России в соседние государства. Это становится риском для безопасности", — говорится в его Twitter.

Боррель также сказал, что страны ЕС смогут самостоятельно регулировать допуск россиян на свою территорию.

Решение о приостановке упрощенного режима предоставления виз для граждан России является компромиссным, так как ряд стран Евросоюза, в частности, Франция и Германия, не готовы поддержать полный запрет на выдачу россиянам туристических шенгенских виз, который уже введен на национальном уровне в Чехии, Эстонии и нескольких других странах ЕС.  

Приостановка соглашений с Россией об упрощенном режиме предоставления виз означает, что граждане РФ смогут и далее получать шенгенские туристические визы, однако им придется в общем случае дольше ждать, больше платить и собирать больше документов. 

СПРАВКА. 8 августа 2022-го президент Зеленский призвал ЕС закрыть въезд для всех россиян как минимум до конца ее захватнической войны против Украины. Польша, Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Финляндия, Дания и другие союзники поддержали, против – Венгрия, ФРГ, Франция, Кипр, Испания, Италия, Греция, Португалия, США и Брюссель. Канцлер ФРГ Шольц говорит - "это война Путина, а не россиян". В МИД ФРГ сообщили, что будут обсуждать ограничения, но не хотят россиян "навсегда списывать". Топ-дипломат ЕС также против, "невзирая "на любую причину".

Сейчас граждане РФ могут в течение полугода перемещаться по Шенгенской зоне по 90-дневной визе.

Латвия решила ввести дополнительные въездные проверки для всех граждан России и Беларуси. 

Австрия выступает против жесткого визового запрета для граждан РФ; глава МИД страны считает, что россияне якобы "не знают, что их армия творит в Украине".

Глава МИД Германии Анналена Бербок высказалась против жесткого визового запрета для граждан РФ, поскольку "российские студенты, художники, ученые и фрилансеры должны иметь возможность путешествовать в страны Европы". 
liga.net
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