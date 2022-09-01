В ЕС приостановят упрощение визовых процедур для россиян

На совещании глав МИД стран Евросоюза в Праге достигнуто соглашение о приостановке всех действующих соглашений, которые предусматривают упрощение визовых процедур для граждан РФ. Об этом пишет Reuters со слов министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.
Решение о приостановке упрощенного режима предоставления виз для граждан России является компромиссным, так как ряд стран Евросоюза, в частности, Франция и Германия, не готовы поддержать полный запрет на выдачу россиянам туристических шенгенских виз, который уже введен на национальном уровне в Чехии, Эстонии и нескольких других странах ЕС.
Приостановка соглашений с Россией об упрощенном режиме предоставления виз означает, что граждане РФ смогут и далее получать шенгенские туристические визы, однако им придется в общем случае дольше ждать, больше платить и собирать больше документов.СПРАВКА. 8 августа 2022-го президент Зеленский призвал ЕС закрыть въезд для всех россиян как минимум до конца ее захватнической войны против Украины. Польша, Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Финляндия, Дания и другие союзники поддержали, против – Венгрия, ФРГ, Франция, Кипр, Испания, Италия, Греция, Португалия, США и Брюссель. Канцлер ФРГ Шольц говорит - "это война Путина, а не россиян". В МИД ФРГ сообщили, что будут обсуждать ограничения, но не хотят россиян "навсегда списывать". Топ-дипломат ЕС также против, "невзирая "на любую причину".
Сейчас граждане РФ могут в течение полугода перемещаться по Шенгенской зоне по 90-дневной визе.Латвия решила ввести дополнительные въездные проверки для всех граждан России и Беларуси.