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2 сентября 22, 15:33
В Венгрии 80% избирателей против помощи Украине и санкций ЕС
Венгрия
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81% граждан Венгрии выступают против продолжения поддержи Украины Евросоюзом

81% граждан Венгрии выступают против продолжения поддержи Украины Евросоюзом, 78% не согласны с ограничениями импорта нефти и газа из России. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, опубликованные службой Századvég.

Итоги социологического исследования, которое проводилось путем опроса 1000 взрослых респондентов в августе, показало, что подавляющее большинство венгров не поддерживают ни оказание странами ЕС военной помощи Украине, ни санкции против страны-агрессора, ни предложения о введении визовых ограничений против россиян.   

Передачу оружия Украине не одобряют 81% опрошенных (одобряют – 16%), столько же выступают против запрета туристических виз для россиян (поддерживают такой запрет 17%).

При этом большинство опрошенных отмечают, что якобы именно военная помощь Украине и введение санкций против России являются причинами экономических проблем, которые они испытывают. 

Ответы на другие вопросы в целом соответствуют той же модели восприятия ситуации.

- 78% не поддерживают запрет на ввоз российской нефти в Европу

- 77% против обучения солдат ВСУ в странах Евросоюза

- 75% против запрета на импорт российского газа и снижения энергозависимости от РФ

- 74% против запрета на участие России в строительстве АЭС и поставке ядерных материалов из РФ

- 71% против запрета на импорт российского угля

- 70% против запрета на импорт товаров и услуг из России в Европу

- 68% против запрета на допуск российских авиакомпаний в воздушное пространство Евросоюза

- 67% против запрета на поставки товаров и услуг ЕС в Россию 

Единственная санкционная мера Евросоюза, которую поддерживает относительное большинство венгров - ограничительные меры против активов российских миллиардеров и олигархов, их поддерживают 57% опрошенных (37% против).

Согласно опубликованному в июне 2022 года отчету GLOBSEC, самыми "пророссийскими" по настроениям избирателей странами Восточной Европы, входящими в Евросоюз и НАТО, являются Болгария и Венгрия.
liga.net
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