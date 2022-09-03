Лаврову не дают визы на Генассамблею ООН в США – Reuters

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его делегация по-прежнему остаются без виз для поездки в Нью-Йорк на ежегодную Генассамблею ООН через две недели. США игнорируют запрос Москвы выдать визы чиновникам страны-оккупанта, пишет, ссылаясь на письмо постпреда РФ Василия Небензи генсеку ООН Антониу Гутерришу, агентство Reuters.

Москва запросила у Вашингтона 56 виз – и пока не получила ни одной.

Посол России в ООН "встревожен", что последние месяцы США "постоянно отказывают во въездных визах" россиянам на различные мероприятия ООН.

В Госдепартаменте на просьбу Reuters прокомментировать это заявили, что информация о визах конфиденциальна, поэтому они не могут обсуждать "отдельные случаи". У госсекретаря Энтони Блинкена добавили, что США "серьезно относятся к своим обязательствам в качестве страны пребывания штаб-квартиры ООН".

Представитель Госдепа добавил, что заявки на визы нужно подавать "как можно раньше, чтобы обеспечить своевременную обработку", потому что "ежегодно мы обрабатываем сотни виз для делегатов РФ на мероприятиях ООН".

По соглашению о штаб-квартире ООН от 1947 года США обязаны разрешать доступ туда иностранным дипломатам, однако Вашингтон считает, что вправе отказывать в визе по соображениям, например, "безопасности, внешней политики и [угрозы] терроризма".

Топ-пропагандист РФ на международной площадке Небензя просит Гутерриша в письме "еще раз подчеркнуть властям США, что они должны оперативно выдать запрошенные визы всем российским делегатам и сопровождающим лицам, в том числе российским журналистам".

В феврале, сразу после полномасштабного вторжения России в Украину, США ввели санкции против Лаврова за "прямую ответственность за неспровоцированное и незаконное дальнейшее вторжение России в Украину".



