Британія про головну проблему російських військ в Україні

Це, ймовірно, залишається однією з головних проблем солдатів росії, які погодилися воювати в Україні.

Про це повідомляється в Twitter.

За даними британської розвідки, дохід російських окупантів складається зі "скромної" основної зарплати, різноманітної системи "бонусів" та надбавок. Проте в росії виникли проблеми з виплатами обіцяних коштів.

Ймовірно, це пов’язано з неефективною військовою бюрократією, незвичайним правовим статусом "спеціальної військової операції" та відвертою корупцією серед командирів.

Командування рф, крім затримок у виплаті, не забезпечує солдатів базовими речами - формою, зброєю та пайками. Це значно повпливало на бойовий дух військ росії.