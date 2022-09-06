НАТО собирает "зимний пакет" для ВСУ

НАТО готов покрыть 50% запроса Украины о поставках зимней одежды, обуви и зимних палаток для Вооруженных сил Украины. Об этом пишет Spiegel со ссылкой на полученное в НАТО подтверждение о готовящимся "зимнем пакете" для ВСУ.

В конце июля министр обороны Алексей Резников направил запрос генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу срочно доставить зимнюю одежду и зимние палатки для 200 000 украинских солдат, уточняет издание

Через несколько недель после запроса США, Канада, Швеция и Финляндия согласились поставить зимнее обмундирование ВСУ.

В последствии, к "зимнему пакету" решили присоединиться Германия, Дания и другие страны.





2 сентября Дания заявила, что обеспечит украинских защитников военной формой и зимней одеждой.

