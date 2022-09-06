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5 сентября 22, 21:26
НАТО собирает "зимний пакет" для ВСУ
зимняя форма
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Теплую зимнюю форму для ВСУ готовы передать США, Канада, Швеция, Финляндия, Дания и Германия

НАТО готов покрыть 50% запроса Украины о поставках зимней одежды, обуви и зимних палаток для Вооруженных сил Украины. Об этом пишет Spiegel со ссылкой на полученное в НАТО подтверждение о готовящимся "зимнем пакете" для ВСУ.  

В конце июля министр обороны Алексей Резников направил запрос генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу срочно доставить зимнюю одежду и зимние палатки для 200 000 украинских солдат, уточняет издание 

Через несколько недель после запроса США, Канада, Швеция и Финляндия согласились поставить зимнее обмундирование ВСУ.  

В последствии, к "зимнему пакету" решили присоединиться Германия, Дания и другие страны.  

25 августа минобороны Испании подтвердило, что передаст Украине систему ПВО и ракетные боеприпасы, а также зимнюю форму для ВСУ.  

2 сентября Дания заявила, что обеспечит украинских защитников военной формой и зимней одеждой.
liga.net
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