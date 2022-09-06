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5 сентября 22, 21:42
Трамп назвал Байдена "врагом государства"
Трамп
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Экс-президент США Дональд Трамп назвал действующего главу Белого дома Джо Байдена "врагом государства"

Об этом он заявил во время выступления на митинге в штате Пенсильвания.

По его словам, недавно Байден произнес "самую злобную, ненавистную и вызывающую разногласия речь, когда-либо произнесенную американским президентом". Он отметил, что президент США "очернил 75 миллионов граждан" и назвал Байдена "врагом государства". 

"ФБР и министерство юстиции превратились в злобных монстров, контролируемых леворадикальными негодяями, юристами и СМИ, которые указывают им, что делать", — сказал Трамп.

1 сентября Байден также выступал в Пенсильвании, где заявил, что сторонники программы Трампа "Сделаем Америку снова великой" представляют угрозу для демократии. 

"Эти силы полны решимости отбросить эту страну назад", — сказал Байден, но одновременно заявил, что не осуждает 74 млн американцев, которые проголосовали за Трампа на выборах 2020 года. 


Отметим, что сейчас в США идет предвыборная кампания накануне промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся в ноябре. Трамп является лидером одного из крыльев Республиканской партии, его сторонников называют Maga-республиканцами (Make America great again — один из главных политических лозунгов Трампа). 

СПРАВКА. 8 августа ФБР провела обыски в доме Дональда Трампа в Мар-а-Лаго. Трамп заявил, что "большая группа агентов ФБР" совершила рейд в его доме и сломала его сейф.

 Агенты ФБР нашли у Трампа четыре комплекта документов под грифом "совершенно секретно", три комплекта секретных документов и комплекты конфиденциальных документов. В общей сложности они изъяли около 20 коробок с вещами, папки с фотографиями, рукописной запиской, указом о помиловании союзника Трампа Роджера Стоуна и профайлом "президента Франции". 

6 января 2021 года сторонники Трампа, собравшиеся у Капитолия, где шел подсчет голосов избирателей на выборах президента, сломали заградительные барьеры и ворвались в здание.  Трамп хотел лично участвовать в штурме Капитолия вместе со своими сторонниками.

В июле New York Magazine написал, что Трамп решил баллотироваться в президенты в 2024 году и уверен в победе.
liga.net
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