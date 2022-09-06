Трамп назвал Байдена "врагом государства"

Об этом он заявил во время выступления на митинге в штате Пенсильвания.
По его словам, недавно Байден произнес "самую злобную, ненавистную и вызывающую разногласия речь, когда-либо произнесенную американским президентом". Он отметил, что президент США "очернил 75 миллионов граждан" и назвал Байдена "врагом государства".
"ФБР и министерство юстиции превратились в злобных монстров, контролируемых леворадикальными негодяями, юристами и СМИ, которые указывают им, что делать", — сказал Трамп.
1 сентября Байден также выступал в Пенсильвании, где заявил, что сторонники программы Трампа "Сделаем Америку снова великой" представляют угрозу для демократии.
"Эти силы полны решимости отбросить эту страну назад", — сказал Байден, но одновременно заявил, что не осуждает 74 млн американцев, которые проголосовали за Трампа на выборах 2020 года.
Отметим, что сейчас в США идет предвыборная кампания накануне промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся в ноябре. Трамп является лидером одного из крыльев Республиканской партии, его сторонников называют Maga-республиканцами (Make America great again — один из главных политических лозунгов Трампа).СПРАВКА. 8 августа ФБР провела обыски в доме Дональда Трампа в Мар-а-Лаго. Трамп заявил, что "большая группа агентов ФБР" совершила рейд в его доме и сломала его сейф.