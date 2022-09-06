Трасс заменит Джонсона в кресле премьера Британии

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс станет новым премьер-министром, заменив на посту Бориса Джонсона.

Она одержала победу на выборах лидера Консервативной партии. За нее отдали 81 326 голосов.

Ее конкурентом в премьерской гонке был экс-канцлер казначейства Риши Сунак, которого поддержали 60 399 консерваторов.

Трасс официально заступит на должность 6 сентября, когда посетит королеву Елизавету II, чтобы получить от нее приглашение сформировать правительство.