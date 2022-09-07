Еврокомиссия приостановит упрощенный визовый режим россиянам

Европейская комиссия поддержала предложение приостановить действие соглашения ЕС об упрощенном визовом режиме с Россией. Об этом объявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.

Йоханссон заявила, что "быть туристом в ЕС не является фундаментальным правом".

Как сообщает пресс-служба Еврокомиссии, на практике нововведения будут означать для россиян следующее:

- визовый сбор вместо 35 евро будет 80 евро;

- срок обработки заявки на получение визы увеличится с 10 до 15 дней (в отдельных случаях – максимум 45 дней);

- более строгие правила для многократных виз;

- более длинный список подтверждающих документов (россиянам понадобится полный список документальных доказательств при подаче заявления на визу, а не упрощенный, как раньше).

Соглашение об упрощении визового режима между ЕС и Россией действовало с июня 2007 года.

Теперь Евросовету предстоит изучить и принять предложения Еврокомиссии о приостановке действия соглашения. После принятия решения оно вступит в силу на второй день после публикации в официальном журнале ЕС. Россия будет уведомлена о решении не позднее чем за 48 часов до его вступления в силу.





Полного запрета на выдачу туристических виз россиянам в ЕС не ввели. Жозеп Боррель отметил, что страны ЕС смогут самостоятельно регулировать допуск россиян на свою территорию. Польша, Эстония, Латвия, Литва и Финляндия заявили, что рассматривают возможность запрета на въезд российским туристам в свои страны, если Евросоюз в целом не сделает этого.