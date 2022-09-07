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7 сентября 22, 19:01
США испытали межконтинентальную ракету, заранее уведомили РФ
ракета
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США провели испытания межконтинентальной ракеты Minuteman III, которая способна нести ядерное оружие.

США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III. Об этом сообщается в Twitter авиабазы Ванденберг, где проходили испытания.

Ракету запускали без заряда глубокой ночью 7 сентября. Такие испытания указывают на важность межконтинентальных баллистических ракет и являются ключом для доминирования в эпоху стратегической конкуренции, отмечают военные.

Еще до испытаний на сайте авиабазы Ванденберг сообщалось, что этот запуск – обычный, один из запланированных на годы вперед. О нем заранее уведомили Россию.

Цель программы испытательных пусков – показать готовность ядерных сил США и вселить уверенность в эффективности средств ядерного сдерживания, отмечало командование глобального удара ВВС США.

Межконтинентальная ракета Minuteman III весит 36 тонн, способна нести ядерный заряд и развивать скорость до 24 000 км/ч.

Мир должен будет жестко пресечь попытку РФ применить ядерное оружие, написали главком ВСУ Валерий Залужный и первый замглавы оборонного комитета Рады генерал-лейтенант Михаил Забродский.
liga.net
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