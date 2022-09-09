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8 сентября 22, 19:08
Елизавета II под усиленным наблюдением врачей
Елизавета II
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Королева Великобритании Елизавета II помещена под усиленное врачебное наблюдение из-за серьезных опасений о ее здоровье

Королева Великобритании Елизавета II помещена под усиленное врачебное наблюдение из-за серьезных опасений о ее здоровье, сообщила сегодня пресс-служба дворца.

В заявлении сказано, что после тщательного обследования врачи королевы выразили обеспокоенность состоянием ее здоровья и рекомендовали оставаться под медицинским наблюдением.

"Королева по-прежнему чувствует себя комфортно в замке Балморал в Шотландии", – сказано в сообщении.

Пресс-служба наследника престола принца Чарльза сообщила, что Чарльз с супругой выехали в Балморал. 

Принц Уильям также направляется в Балморал, сообщил его представитель.

3 июля было объявлено, что королева Елизавета II начала процесс передачи части своих полномочий наследнику престола принцу Чарльзу.
liga.net
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