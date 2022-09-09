Елизавета II под усиленным наблюдением врачей

Королева Великобритании Елизавета II помещена под усиленное врачебное наблюдение из-за серьезных опасений о ее здоровье, сообщила сегодня пресс-служба дворца.
В заявлении сказано, что после тщательного обследования врачи королевы выразили обеспокоенность состоянием ее здоровья и рекомендовали оставаться под медицинским наблюдением.
"Королева по-прежнему чувствует себя комфортно в замке Балморал в Шотландии", – сказано в сообщении.
Пресс-служба наследника престола принца Чарльза сообщила, что Чарльз с супругой выехали в Балморал.
Принц Уильям также направляется в Балморал, сообщил его представитель.3 июля было объявлено, что королева Елизавета II начала процесс передачи части своих полномочий наследнику престола принцу Чарльзу.