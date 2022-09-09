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8 сентября 22, 19:21
Эстония – россиянам: с 19 сентября граница закрывается
Урмас Рейнсалу
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Эстония с 19 сентября закрывает въезд для граждан РФ по шенгенским визам независимо от того, какая именно страна визу выдала

В Эстонии с 19 сентября начнет действовать запрет на въезд для граждан РФ по шенгенским визам независимо от того, какая именно страна эту визу выдала. Об этом сообщил сегодня на брифинге правительства Эстонии глава МИД страны Урмас Рейнсалу, сообщает ERR.ee.

Рейнсалу заявил, что с 19 сентября "начнет действовать запрет на въезд в Эстонию через шенгенскую внешнюю границу для граждан РФ, независимо от того, какая страна выдала им шенгенскую визу".

"У Эстонии есть политическая воля, которая реализуется в правовом поле", – подчеркнул министр. 

Он также обозначил позицию правительства Эстонии по отношению к россиянам:"Не приезжайте в Эстонию, вам здесь не рады".

Рейнсалу перечислил случаи, для которых предусмотрены исключения, – они действуют для тех, кто посещает членов семьи, российских диссидентов и владельцев вида на жительство.

7 сентября глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс сообщил, что Латвия, Литва и Эстония договорились о существенном ограничении въезда россиян по шенгенским визам.
liga.net
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