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8 сентября 22, 19:27
Христя Фриланд может стать генсеком НАТО после Столтенберга
Христя Фриланд
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7 сентября, когда Христю Фриланд спросили о возможности стать во главе Альянса, она заявила, что у нее "уже есть две загруженные работы"

Вице-премьер Канады Христя Фриланд может быть одной из кандидатур на пост генерального секретаря НАТО после ухода с должности нынешнего координатора Альянса Йенса Столтенберга. Об этом со ссылкой на четыре источника в Оттаве, Вашингтоне и Брюсселе пишет сайт канадского канала CBC News.

Ее имя якобы уже несколько месяцев упоминается в кругах международной обороны и безопасности как потенциального преемника Столтенберга, занимающего этот пост с 2014 года (он пробудет на должности до 2023 года). Источники в Брюсселе сообщили, что имя Фриланд "всплыло прошлой осенью".

Анонимные собеседники канала в НАТО говорят, что нынешний министр финансов Канады якобы находится в "середине" сильных кандидатов на пост генсека НАТО.

"Есть несколько очень квалифицированных женщин, которые были бы очень хорошими кандидатами. Кажется, у женщины есть некоторый импульс стать следующим [генсеком]", – сказал CBC News в августе высокопоставленный чиновник НАТО.

Летом 2021 года американское издание Politico написало о слухах в Брюсселе о том, что три бывших президента стран НАТО — Колинда Грабар-Китарович (Хорватия), Даля Грибаускайте (Литва) и Керсти Кальюлайд (Эстония) были среди главных претендентов на пост генсека Альянса в 2022 году, но в итоге было решено продлить мандат Столтенберга.

7 сентября, когда Фриланд спросили об этом напрямую, она заявила, что у нее "уже есть две загруженные работы". 

Фриланд, имеющая украинские корни, является специалистом по политике и истории Восточной Европы, владеет английским, украинским, русским, польским, французским, испанским и итальянским языками. В 2018 году она, будучи главой МИД Канады, заявила, что Канада и Украина "всегда будут бороться вместе против РФ". 
liga.net
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