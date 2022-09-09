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8 сентября 22, 20:12
Ердоган підтримав зерновий шантаж путіна
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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган погодився з претензіями глави Кремля володимира путіна щодо експорту українського зерна

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган погодився з претензіями глави Кремля володимира путіна щодо експорту українського зерна. Також він запропонував відновити поставки зерна з росії.

Про це повідомляє Anadolu Ajansı.

Ердоган сьогодні провів особисту зустріч з лідером Хорватії Зораном Мілановичем. На спільній пресконференції турецький президент публічно підтримав зерновий шантаж путіна. Він заявив, що українське зерно нібито йде в багаті країни, а не в бідні регіони.

"На жаль, зерно, що надходить у складі зернових партій, йде в багаті країни, а не в бідні. У той час, як санкції проти росії тривають, той факт, що поставки зерна йдуть в країни, які вводять ці санкції, турбує путіна", - заявив Ердоган.

Більш того, глава Туреччини захотів відновити постачання російського зерна.

"Ми хочемо, щоб почалися поставки зерна з росії, ми очікуємо цього", - сказав він.
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