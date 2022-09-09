Новый король Карл III прокомментировал смерть Елизаветы II

Новый король Великобритании Карл III (Чарльз) отреагировал на смерть королевы Елизаветы II. Заявление монарха опубликовала пресс-служба Букингемского дворца.

По его словам, смерть королевы Елизаветы II — это "момент огромной грусти" для него и всех членов королевской семьи.

"Мы глубоко оплакиваем уход королевы и обожаемой матери. Я знаю, что ее потеря будет сильно ощутимой на всю страну и для всех людей в мире", — заявил король.

Он сказал, что в период траура и передачи власти королевская семья "будет утешена и поддержана знанием об уважении и глубокой привязанности, которыми так широко пользовались королева".





3 июля было объявлено, что королева Елизавета II начала процесс передачи части своих полномочий наследнику престола принцу Чарльзу.

