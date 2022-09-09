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8 сентября 22, 22:46
Новый король Карл III прокомментировал смерть Елизаветы II
Чарльз
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Новый король Великобритании Карл III (Чарльз) отреагировал на смерть королевы Елизаветы II

Новый король Великобритании Карл III (Чарльз) отреагировал на смерть королевы Елизаветы II. Заявление монарха опубликовала пресс-служба Букингемского дворца.

По его словам, смерть королевы Елизаветы II — это "момент огромной грусти" для него и всех членов королевской семьи. 

"Мы глубоко оплакиваем уход королевы и обожаемой матери. Я знаю, что ее потеря будет сильно ощутимой на всю страну и для всех людей в мире", — заявил король.

Он сказал, что в период траура и передачи власти королевская семья "будет утешена и поддержана знанием об уважении и глубокой привязанности, которыми так широко пользовались королева".

Ее Величество королева Великобритании Елизавета II скончалась сегодня в возрасте 96 лет в замке Балмораль в Шотландии. Ранее было объявлено, что королева помещена под усиленное врачебное наблюдение в связи с серьезными опасениями о состоянии ее здоровья, и что члены королевской семьи, включая наследника престола принца Чарльза, вызваны к ней в замок Балморал в Шотландии. 

3 июля было объявлено, что королева Елизавета II начала процесс передачи части своих полномочий наследнику престола принцу Чарльзу. 
liga.net
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