Польша и Канада предложили проект резолюции МАГАТЭ

Польша и Канада подготовили проект резолюции Международного агентства ООН по атомной энергетике (МАГАТЭ), который призывает Россию прекратить любые действия в отношении ядерных объектов Украины. Об этом сообщает Reuters.
Проект резолюции, текст которого есть в распоряжении агентства, подготовлен для намеченного на следующую неделю заседания Совета управляющих ООН по надзору за ядерной энергетикой и призывает Россию прекратить все действия на ядерных объектах Украины.
Проект продолжает линию резолюции, которая была принята на экстренном заседании Совета в марте. По заявлению дипломатов, цель проекта – показать, что Россия находится в дипломатической изоляции, и оказать на нее давление, чтобы она прекратила оккупацию Запорожской АЭС, действия России на которой создают риск ядерной аварии.
Распространенный среди представителей 35 стран-участниц Совета МАГАТЭ текст осуждает "постоянные насильственные действия РФ против ядерных объектов Украины, включая продолжающееся присутствие российских войск и персонала Росатома на Запорожской АЭС".
Резолюция призывает Россию "немедленно прекратить все действия против Запорожской АЭС и любых других ядерных объектов Украины и на них, чтобы компетентные органы восстановили полный контроль над всеми ядерными объектами в пределах международно признанных границ Украины".СПРАВКА. 4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире.