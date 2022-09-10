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9 сентября 22, 16:40
РФ отказала миссии ООН в допуске к украинским военнопленным
плен
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Мониторинговая миссия ООН задокументировала пытки и жестокое обращение по отношению к украинским военнопленным

Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер заявила, что Россия не предоставила миссии доступ к украинским военнопленным, содержащимся на ее территории или на территории, находящейся под ее оккупацией.   

"Это тем более тревожно, что мы задокументировали, что военнопленные подвергались пыткам и жестокому обращению, а в некоторых местах содержания под стражей отсутствуют адекватные еда, вода, здравоохранение и санитария", – сказала Богнер на пресс-конференции. 

Она подтвердила, что миссия ООН получила информацию о тяжелом состоянии здоровья в исправительной колонии в Еленовке, где многие украинские военнопленные болели инфекционными заболеваниями, в том числе гепатитом А и туберкулезом.  

Миссия также зафиксировала множество случаев, когда украинским военнопленным не разрешалось связаться со своими родственниками, чтобы сообщить им о своем пленении, местонахождении и состоянии здоровья.  

"Мы также следим за делами нескольких беременных военнопленных. Мы призываем Российскую Федерацию, как удерживающее государство, рассмотреть вопрос о немедленном освобождении этих женщин по гуманитарным соображениям", – заявила Богнер. 

Она добавила, что мониторинговая миссия ООН продолжит документировать и сообщать факты о нарушении прав военнопленных.  

5 сентября в Красном Кресте заявили, что не могут гарантировать безопасность пленных с Азовстали.      

6 сентября по прошествии 40 дней после теракта в Еленовке РФ так и не пустила туда экспертов.  
liga.net
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