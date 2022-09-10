РФ отказала миссии ООН в допуске к украинским военнопленным

Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер заявила, что Россия не предоставила миссии доступ к украинским военнопленным, содержащимся на ее территории или на территории, находящейся под ее оккупацией.
"Это тем более тревожно, что мы задокументировали, что военнопленные подвергались пыткам и жестокому обращению, а в некоторых местах содержания под стражей отсутствуют адекватные еда, вода, здравоохранение и санитария", – сказала Богнер на пресс-конференции.
Она подтвердила, что миссия ООН получила информацию о тяжелом состоянии здоровья в исправительной колонии в Еленовке, где многие украинские военнопленные болели инфекционными заболеваниями, в том числе гепатитом А и туберкулезом.
Миссия также зафиксировала множество случаев, когда украинским военнопленным не разрешалось связаться со своими родственниками, чтобы сообщить им о своем пленении, местонахождении и состоянии здоровья.
"Мы также следим за делами нескольких беременных военнопленных. Мы призываем Российскую Федерацию, как удерживающее государство, рассмотреть вопрос о немедленном освобождении этих женщин по гуманитарным соображениям", – заявила Богнер.
Она добавила, что мониторинговая миссия ООН продолжит документировать и сообщать факты о нарушении прав военнопленных.5 сентября в Красном Кресте заявили, что не могут гарантировать безопасность пленных с Азовстали.