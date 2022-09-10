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9 сентября 22, 22:24
Новый король Великобритании Чарльз III обратился к нации
король Великобритании Чарльз III
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Новый король Великобритании Чарльз III впервые обратился к нации – говорил о Елизавете II и объявил своего сына Уильяма принцем Уэльским

Новый король Великобритании Чарльз III сегодня выступил с первым обращением к нации. В нем он рассказал о своей матери Елизавете II, ее вкладе в развитие страны, а также объявил сына Уильяма, герцога Кембриджского, принцем Уэльским.

"Королева Елизавета II прожила чудесную жизнь, воплотив в жизнь предопределенное судьбой обещание. Ее смерть стала поводом для глубокого траура. Сегодня я возобновляю перед вами это обещание – служить до конца жизни", – сказал Чарльз ІІІ.

Во время видеообращения он также сообщил, что его потомок Уильям получает шотландский титул и принимает титул герцога Корнуольского.

"И также я объявляю, что дарю ему титул принца Уэльского", – сказал он.

Чарльз ІІІ сообщил, что похороны Елизавета II состоятся примерно через неделю.

Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии. 

Новым королем стал наследник престола Чарльз, ранее носивший титул принца Уэльского. 

Сегодня он впервые прибыл в Букингемский дворец в качестве монарха. Его сопровождала королева-консорт Камилла. 

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