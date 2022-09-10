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10 сентября 22, 11:38
Хто був біля Єлизавети II в останні секунди її життя
Королева Єлизавета II
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Королева Єлизавета II померла 8 вересня у віці 96 років

Королева Єлизавета II померла 8 вересня у віці 96 років. В останні хвилини її життя з нею були її діти - Чарльз і принцеса Анна. Решта членів королівської сім'ї упустили свій шанс бути присутнім при останньому подиху Її Величності.

Про це пише видання Metro.

Як відомо, королівська особа померла в шотландському замку Балморал. За інформацією інсайдера, принц Вільям, принц Гаррі, принц Ендрю і принц Едвард, а також його дружина Софі помчали в Балморал, коли дізналися, що Єлизавета знаходиться при смерті. Але вони не встигли.

Відзначається, що герцог Кембриджський виглядав похмуріше хмари, коли його сфотографували фотографи. У цей час він в'їжджав зі своїми дядьками у ворота шотландської резиденції на своєму Range Rover. Було 17.00 вечора 8 вересня.

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96-річна Єлизавета до цього часу вже померла, незважаючи на те, що Букінгемський палац оголосив про її смерть через півтори години о 18:30.

Герцог Сассекський також спробував востаннє побачити свою бабусю після того, як скасував благодійний захід з дружиною Меган Маркл в Лондоні.

Він приїхав в Балморал вже через дві години після того, як звістка про смерть її Величності стало відомо всьому світу. Його батько - Чарльз був уже в Шотландії, коли лікарі забили на сполох.

Відповідно, біля ліжка Єлизавети в її останні хвилини перебували двоє її дітей - 73-річний Чарльз (старший син) і 72-річна принцеса Анна.

Коли погіршилося здоров'я королеви

Занепокоєння з приводу здоров'я королеви виникло в жовтні, коли вона скасувала поїздку до Північної Ірландії і залишилася на ніч у лікарні. З того часу було кілька відвідувань лікарні, але вони були амбулаторними.

6 вересня Єлизавета II зустрілася з Борисом Джонсоном і Ліз Трас, але вони приїхали в Балморал, порушивши традицію зустрічей прем'єр-міністрів, які залишають посаду і вступають на неї в Букінгемському палаці.

Королева також відмовилася від участі в онлайн-засіданні Таємної ради 7 вересня після того, як лікарі порадили їй відпочити.
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