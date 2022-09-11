У Байдена розповіли, до чого призведе контрнаступ ЗСУ для РФ

І не дозволить росії диктувати свої політичні плани.

Про це повідомляє радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван на онлайн-зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES).

"Я хотів би зробити три коротких зауваження, щоб спробувати відповісти на ваше запитання (про український контрнаступ, - ред.). По-перше, українські військові домоглися прогресу як на півдні, так і на сході, відсуваючи позиції росіян і показуючи, що ця війна йде не в одному напрямку, вона йде і в іншому напрямку, і українська армія витісняє росіян з позицій, які вони займали раніше. І це добре, як з тактичної точки зору на полі бою, так і зі стратегічної точки зору, щоб дати зрозуміти Москві і решті світу, що Україна має намір повернути територію", - зазначив Салліван.

За його словами, тиск українських військ на лінії фронту в Харківській і Херсонській областях впливає на здатність росіян атакувати на інших напрямках. Оскільки їм доводиться перекидати на оборону ті підрозділи, які планували задіяти в захопленні територій. В іншому випадку вони використовувалися б, щоб спробувати захопити більше території

"І це теж служить більшим стратегічним цілям українських сил. І, нарешті, цей контрнаступ показує, що Україна збирається боротися за окуповані території і не збирається просто дозволяти росії просуватися вперед з політичними планами, на які вона вказувала", - додав він.

Також Салліван зазначив, що в кінцевому рахунку російсько-українська війна колись закінчиться переговорами, але порядок і характер цих переговорів визначить Україна.