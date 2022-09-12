У Канаді обрали нового лідера Консервативної партії

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Reuters.





43-річний Поальєвр завоював лідерство в першому турі рейтингового голосування, у якому взяли участь понад 400 тисяч членів партії. Він став шостим лідером консерваторів з 2015 року, відколи вони програли нинішньому прем’єр-міністрові, лібералові Джастіну Трюдо три виборчі кампанії.





Поальєвр переміг свого головного конкурента колишнього прем’єр-міністра Квебеку Жана Шаре та трьох інших кандидатів. Кампанію будував на критиці Трюдо та глави центрального банку за нездатність стримати інфляцію.





«Сьогодні розпочинається шлях до заміни старого уряду, який коштував вам більше і давав вам менше, на новий уряд, який ставить вас на перше місце – вашу зарплату, вашу пенсію, ваш дім, вашу країну», – сказав Поальєвр, звертаючись до канадців.





Він уперше потрапив до парламенту у 2004 році, через кілька днів після свого 25-річчя. Працював міністром демократичних реформ, потім міністром зайнятості та соціального розвитку до вступу на посаду 50-річного Трюдо у 2015 році.





Підтримка Трюдо з боку лівих нових демократів означає, що вибори можуть відбутися у 2025 році. Соціологи кажуть, що Поальєвр буде серйозним суперником, якщо Трюдо балотуватиметься вчетверте.





У лютому новообраний лідер Консервативної партії Канади підтримував далекобійників, котрі заблокували прикордонні переходи й паралізували центр Оттави на три тижні, протестуючи проти політики Трюдо щодо вакцинації від ковіду.



