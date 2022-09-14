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13 сентября 22, 22:02
Шольц 90 минут говорил с Путиным
Шольц
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Шольц впервые за долгое время позвонил Путину и проговорил с ним полтора часа – призывал российского диктатора вывести войска из Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц впервые с середины мая созвонился с российским диктатором Владимиром Путиным и проговорил с ним полтора часа. Об этом Шольц написал в Twitter, а также сообщается на сайте немецкого правительства.

"90-минутный телефонный разговор с Путиным: Россия должна вывести свои войска из Украины и признать суверенитет и территориальную целостность. В противном случае дипломатическое решение немыслимо", – заявил Шольц.

Пресс-служба правительства Германии сообщает, что Шольц призвал Путина как можно скорее найти дипломатическое решение, основанное на прекращении огня, полном выводе российских войск и уважении территориальной целостности и суверенитета Украины.

Канцлер Германии подчеркнул, что любые дальнейшие шаги России в сторону незаконной аннексии "не останутся без ответа и не будут признаны ни при каких обстоятельствах".

Также Шольц напомнил Путину о Женевской конвенции и призвал диктатора РФ обращаться с взятыми в плен комбатантами в соответствии с положениями международного гуманитарного права и допустить к ним Красный Крест.

Обсуждалась и ситуация на Запорожской АЭС. Шольц призвал Путина выполнять рекомендации МАГАТЭ.

Также Шольц и Путин говорили о продовольственной ситуации в мире, которая стала особенно напряженной из-за российской агрессивной войны. Канцлер Германии отметил важную роль зернового соглашения под эгидой ООН и обратился к российскому диктатору с призывом не дискредитировать соглашение и впредь выполнять его в полном объеме.

Напомним, 11 сентября с Путиным созвонился президент Франции Эмманюэль Макрон. Он призвал российского диктатора вывести войска с Запорожской АЭС.
liga.net
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