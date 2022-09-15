Генсек ООН поговорил с Путиным о войне

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что мирное соглашение между Украиной и Россией в ближайшее время достигнуто не будет. Об этом Гутерриш сказал на пресс-конференции по итогам разговора с российским диктатором Владимиром Путиным, который состоялся 14 сентября.

"Было бы наивно думать, что возможность заключения мирного соглашения близка. Я готов оказать помощь, но у меня нет иллюзий, что сейчас шансы на мир минимальны. Сейчас. Очевидно, я продолжаю свои контакты с обеими сторонами и надеюсь, что однажды можно будет перейти на более высокий уровень обсуждения", – сказал генсек ООН.

Гутерриш добавил, что в последний раз он общался с президентом Владимиром Зеленским во время своего визита в Украину месяц назад и поддерживает регулярный контакт с главой Офиса президента Андреем Ермаком.