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15 сентября 22, 22:22
В Германии объяснили отказ поставлять Украине танки
Танк Leopard 2 A7
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Глава СДПГ заявил, что подготовка на танках Leopard занимает "слишком много времени, чтобы иметь какой-либо эффект на данном этапе войны"

Германия не хочет поставлять Украине танки, так как подготовка военнослужащих ВСУ для работы с ними якобы займет слишком много времени. Об этом заявил сопредседатель Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбейль, передает Bild.

По его словам, немецкое правительство единодушно в том, что на данный момент боевые танки Leopard II в Украину не будут поставляться, это было согласовано в "правительстве светофора" (Зеленые, СвДП и СДПГ).

Политик отметил, что подготовка на этих танках занимает "слишком много времени, чтобы иметь какой-либо эффект на данном этапе войны", а во время тренировок на Panzerhaubitze 2000 украинские солдаты сами просили, чтобы их тренировали дольше, чем планировалось.

Он подчеркнул, что при этом Германия согласилась поставить Украине реактивные системы залпового огня MARS II и 50 бронированных машин Dingo.

25 июля в комитете Бундестага по обороне предложили правительству Германии напрямую передать ВСУ Leopard. 

12 сентября канцлер ФРГ Олаф Шольц уклончиво ответил на вопрос о передаче ВСУ танков, заявив, что "Германия не может действовать в одиночку". 

В тот же день немецкие законодатели и другие политики призвали Шольца снять запрет на поставки ВСУ танков Leopard и БМП Marder и не возиться со схемой "обмен кольцами" в то время, как Украине это тяжелое вооружение нужно как можно быстрее. 

Сегодня министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала к быстрым решениям в вопросе поставок немецких боевых танков Украине.
liga.net
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