В Германии объяснили отказ поставлять Украине танки

Германия не хочет поставлять Украине танки, так как подготовка военнослужащих ВСУ для работы с ними якобы займет слишком много времени. Об этом заявил сопредседатель Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбейль, передает Bild.
По его словам, немецкое правительство единодушно в том, что на данный момент боевые танки Leopard II в Украину не будут поставляться, это было согласовано в "правительстве светофора" (Зеленые, СвДП и СДПГ).
Политик отметил, что подготовка на этих танках занимает "слишком много времени, чтобы иметь какой-либо эффект на данном этапе войны", а во время тренировок на Panzerhaubitze 2000 украинские солдаты сами просили, чтобы их тренировали дольше, чем планировалось.
Он подчеркнул, что при этом Германия согласилась поставить Украине реактивные системы залпового огня MARS II и 50 бронированных машин Dingo.25 июля в комитете Бундестага по обороне предложили правительству Германии напрямую передать ВСУ Leopard.