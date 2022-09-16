Папа римский назвал приемлемым поставлять оружие в Украину

Папа римский Франциск назвал "морально приемлемыми" поставки оружия Украине для защиты от российской агрессии. Об этом он сказал, выступая перед журналистами на борту самолета, возвращаясь из Казахстана, передает Reuters.
В ходе пресс-конференции папе римскому задали вопрос, правильно ли с точки зрения морали отправлять оружия Украине.
"Это политическое решение, которое может быть морально приемлемым, если оно принимается при условиях морали", – сказал Франциск.
Он изложил принципы "справедливой войны" Римско-католической церкви, которые допускают пропорциональное использование смертоносного оружия для защиты от нации-агрессора.
"Самооборона – это не только законно, это и выражение любви к Родине. Кто не защищает себя, кто не защищает что-то, тот ее не любит", – сказал Франциск.
Он добавил, что аморальной поставку оружия можно считать, если намерение состоит в том, чтобы спровоцировать новую войну, продать оружие или избавиться от оружия, которое той или иной стране больше не нужно.
"Мотивация – это то, что в значительной степени определяет нравственность этого действия", – добавил папа римский.В мае Франциск назвал происходящее сейчас в мире "раздробленной" третьей мировой войной, разделенной на несколько региональных. Он также говорил, что за войну несет ответственность не только тот, кто ее начал, но и тот, кто не смог или не захотел ее предотвратить. Вчера папа римский сказал, что "Бог всегда ведет к миру", и призвал решать все конфликты "диалогом, а не конфликтами и оружием".