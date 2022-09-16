Эрдоган встретился с Путиным: говорили за закрытой дверью

Президент Турции Реджеп Эрдоган сегодня провел переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.Об этом сообщает турецкое госагентство Анадолу.

Встреча Эрдогана с Путиным состоялась в Самарканде (Узбекистан), где сейчас проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества.

Турецкое госагентство сообщает, что встреча состоялась в закрытом для прессы режиме и длилась 40 минут, обсуждали в том числе тему эффективности "зерновой сделки".

На полях саммита Путин заявил, что Россия "сделает все, чтобы конфликт (развязанная Россией война, – ред.) в Украине прекратился как можно быстрее". При этом он пожаловался, что Киев якобы отказывается от переговоров.

"К сожалению, противная сторона, руководство Украины заявило об отказе от переговорного процесса. Заявило, что хочет добиться своих целей военным путем, как они говорят, на поле боя", – сказал российский диктатор во время встречи с премьером Индии Нарендрой Моди.

Ранее турецкие СМИ писали, что во время встречи с Путиным Эрдоган в очередной раз предложит ему прямые переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским при посредничестве Турции.





2 сентября Зеленский заявил, что "ключевого момента" для переговоров с Россией сейчас нет, поскольку оккупанты все хотят решать силой.





11 сентября Зеленский вновь заявил о невозможности переговоров, пока РФ не готова признать себя оккупантом, и к ней нет доверия.