Президент Мексики придумал мирный план для Украины

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор собирается на осенней сессии Генеральной ассамблеи ООН представить свое видение мирного плана для Украины, пишет El Pais. В Украине не исключают, что Лопес Обрадор пытается просто пропиариться по теме войны.

План мексиканского президента предусматривает создание в ООН комитета по содействию диалогу и миру, в котором приняли бы участие премьер-министра Индии Нарендра Моди, папа римский Франциск и генсек ООН Антониу Гутерриш.

Предполагается подписание многонационального соглашения, одобренного Советом безопасности ООН, и прямые переговоры между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Лопес Обрадор заявил, что Мексика осуждает вторжение России, но не может оставаться в стороне, когда "войну подпитывают интересы военной промышленности".

"Вторжение заслуживает осуждения. Мы не оправдываем ни одну иностранную интервенцию, потому что и сами были жертвами пяти: одной со стороны Испании, двух со стороны Франции и двух со стороны США, которые стоили нам крови, страданий и территории", – сказал Лопес Обрадор.

"Почему НАТО отказывает Украине во вступление, а с другой стороны, предлагает ей оружие и вводит санкции против России, которые только обострили конфликт?", – добавил президент Мексики.

План Лопеса Обрадора уже подвергли критике в Украине. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что президент Мексики использует войну в Украине для собственного пиара.

""Миротворцы", использующие войну как тему для собственного PR, вызывают лишь удивление. Лопес Обрадор, ваш план – это оставить миллионы под оккупацией, увеличить количество массовых захоронений и дать России время восстановить резервы перед новым наступлением? Тогда ваш "план" – это российский план", – написал Подоляк в Twitter.





Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба тогда заявил, что приветствуются любые предложения по поводу того, как закончить полномасштабную войну России против Украины, но при одном условии: должна быть сохранена территориальная целостность страны.





Сейчас Украина не готова идти на переговоры с Россией. Президент Владимир Зеленский много раз повторил, что дипломатический путь к миру будет возможен, когда Россия заберется с украинской территории.