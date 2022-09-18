Посланник папы Римского попал под обстрел россиян

Посланник папы Римского кардинал Конрад Краевский попал под обстрел во время гуманитарной миссии. Об этом сообщает ANSA.it.

Кардинал Конрад Краевский, который является посланником Римского папы в Украине, попал под обстрел оккупантов во время гуманитарной миссии.

Как сообщается, кардинал в сопровождении двух епископов (католика и протестанта) и одного военного пытался доставить груз гуманитарной помощи в зоне ведения боевых действий.

На одном из запланированных отрезков маршрута миссия попала под обстрел.

"Впервые в жизни я не знал, куда бежать... Ведь нужно было не просто куда-то бежать, нужно было сообразить, куда именно", – сказал кардинал ватиканским журналистам в Запорожье.

Издание сообщает, что кардинал не пострадал.

Кардинал Краевский является префектом Дикастерии по служению благотворительности при Папском престоле.