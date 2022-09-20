Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
36.53
USD
36.57
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
19 сентября 22, 11:10
Посол США о возвращении Крыма военным путем
Посол США
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Посол США в Украине Бриджит Бринк не стала прямо отвечать на вопрос о том, поддерживает ли Вашингтон возвращение Крыма военным путем

Посол США в Украине Бриджит Бринк не стала прямо отвечать на вопрос о том, поддерживает ли Вашингтон возвращение временно оккупированного Россией Крыма военным путем. Об этом она сообщила в интервью Европейской правде.

По ее словам, позиция США всегда заключалась в том, что Крым является территорией Украины.

"Я не хочу комментировать военные вопросы, но могу озвучить позицию США: Крым — это Украина. Такова наша политика", — сказала дипломат в ответ на вопрос о том, допускают ли США военное возвращение полуострова под контроль Украины. 

Она также отметила, что цель помощи со стороны США — "помочь Украине защитить себя". 

"Мы также поддерживаем движение Украины к победе, мы предоставили такую военную помощь, какую не дала никакая другая страна в мире. Это огромные суммы, США дают не только дипломатическую поддержку, но и финансовую, чтобы Украина не только выжила, но и развивалась", — резюмировала Бринк.

9 августа в Крыму произошли взрывы на авиабазе в Новофедоровке. 

16 августа были взрывы на складе боеприпасов и на железнодорожных объектах под Джанкоем, а также в районе военного городка в Гвардейском. 

20 августа беспилотник врезался в штаб Черноморского флота РФ в Севастополе. Западные наблюдатели считают, что неспособность РФ остановить атаки на Крым может вызвать недовольство среди ее населения.
liga.net
Ещё по теме:
США назначили нового посла в Украине. Это Бриджит Бринк
Новый посол США прибыла в Киев
Посол США о "скандале" вокруг слов Байдена о Зеленском
Посол США ответила Зеленскому насчет темпов западной помощи
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Может ли Венгрия освободить место в ЕС для Украины
Лента новостей