Посол США о возвращении Крыма военным путем

Посол США в Украине Бриджит Бринк не стала прямо отвечать на вопрос о том, поддерживает ли Вашингтон возвращение временно оккупированного Россией Крыма военным путем. Об этом она сообщила в интервью Европейской правде.

По ее словам, позиция США всегда заключалась в том, что Крым является территорией Украины.

"Я не хочу комментировать военные вопросы, но могу озвучить позицию США: Крым — это Украина. Такова наша политика", — сказала дипломат в ответ на вопрос о том, допускают ли США военное возвращение полуострова под контроль Украины.

Она также отметила, что цель помощи со стороны США — "помочь Украине защитить себя".

"Мы также поддерживаем движение Украины к победе, мы предоставили такую военную помощь, какую не дала никакая другая страна в мире. Это огромные суммы, США дают не только дипломатическую поддержку, но и финансовую, чтобы Украина не только выжила, но и развивалась", — резюмировала Бринк.





16 августа были взрывы на складе боеприпасов и на железнодорожных объектах под Джанкоем, а также в районе военного городка в Гвардейском.





20 августа беспилотник врезался в штаб Черноморского флота РФ в Севастополе. Западные наблюдатели считают, что неспособность РФ остановить атаки на Крым может вызвать недовольство среди ее населения.