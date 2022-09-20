Может ли Венгрия освободить место в ЕС для Украины

История с географией

Большинство депутатов Европарламента, а именно 433 (против 123 несогласных) были за это решение. В своей резолюции они осудили премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за "преднамеренные и систематические усилия" его правительства по подрыву основных ценностей ЕС.

Европейские законодатели выразили обеспокоенность по поводу длинного списка основных прав, находящихся в Венгрии под угрозой - включая избирательную систему, независимость судебной власти, неприкосновенность частной жизни, свободу выражения мнений, плюрализм СМИ, академическую свободу, права ЛГБТК и защиту меньшинств и просителей убежища. Они также подвергли критике институты ЕС из-за разрешения этой стране беспрепятственно отступить от демократии.

Однако голосование Европарламента было в значительной степени символическим и не изменит курса принятия решений ЕС, требующего единодушия всех 27 государств-членов (включая Венгрию) для принятия важных для Евросоюза вопросов. Таких, например, как санкции против России за развязывание агрессивной захватнической войны против Украины.

Впрочем, венгерский прецедент - это первый случай, когда ЕС заявляет, что государство-член не является настоящей демократией (а это условие, заметим, необходимо для вступления в Евросоюз).

В то же время известно, что Венгрия уже много лет находится под пристальным вниманием Брюсселя, который имеет для этой страны не только условный "кнут" в виде осуждения со стороны Европарламента, но и вполне реальный "пряник": а именно 6 миллиардов евро из фондов ЕС ежегодного финансирования.

Еврокомиссия (ЕК) запустила в апреле так называемый механизм обусловленности - новую систему, которая может заморозить выделенную стране долю бюджета ЕС, когда финансовые интересы блока могут оказаться под угрозой. 18 сентября ЕК рекомендовала не выделять Венгрии 65% средств по трем программам из ключевого фонда ЕС из-за проблем с верховенством права. Речь идет о блокировании примерно 7,5 млрд евро на бюджетный период до 2027 года.

В то же время Еврокомиссия заложила основу возможного компромисса, что позволит Будапешту сохранить деньги. Окончательное решение должен в течение месяца или двух принять Совет ЕС, чтобы квалифицированным большинством решить, принимать ли такие меры.

Во всем, что произошло, Венгрия виновата сама: с начала войны в обмен на дешевые российские газ и нефть ее власти активно транслировали прокремлевские нарративы и выступали против антироссийских санкций. Из последних демаршей Орбана - заявление о том, что война в Украине будет продолжаться до 2030 года. И оно прозвучало также 18 сентября, во время закрытой встречи венгерских членов правительства, парламентариев, художников, интеллектуалов и бизнесменов, представителей проправительственных СМИ в Кетче, организованной партией Орбана Фидес.

Орбан также безосновательно заявил, что Украина потеряет треть или половину территории. И война якобы могла быть локальным конфликтом, однако Запад превратил его в глобальный, а Европа санкциями "стреляет себе в ногу". По его "прогнозу", около 40% европейской промышленности может остановиться зимой из-за энергокризиса. А следующей весной глава Венгрии планирует выступить против продления антироссийских санкций еще на полгода.

Так что накануне Венгрия никого не удивила, 7 сентября вляпавшись в очередной антиукраинский скандал, на этот раз образовательный. В новом венгерском учебнике по географии для восьмиклассников говорится, что Карпаты - это единственная горная система в Украине, и на нашей территории продолжается гражданская война. Там также делается особый акцент на Ужгороде, Мукачево и Хусте - городах, которые, как отмечают венгры, их исторически. Искривляется и ситуация вокруг аннексии Крыма: мол, в Украине "часто враждуют украинские и русские этнические группы". Кроме того, по венгерской версии, наше государство пытаются поделить США, Евросоюз и Россия.

Украинский МИД не мог обойти вниманием этот скандал. Представитель министерства Олег Николенко отметил, что украинские дипломаты встретились в венгерском внешнеполитическом ведомстве и "подчеркнули неприемлемость сочетания ложных и искаженных фактов об Украине". Он подчеркнул, что наше государство требует убрать из учебника информацию, не имеющую ничего общего с правдой.

Игра в "свободный стул"

Скандальные заявления премьер-министра Венгрии и в целом политику его правительства можно считать платой Путину за газовые контракты, говорит политолог-международник Владимир Воля.

"Хорошо, что заявления Орбана стали известны широким массам. У меня есть подозрения, что Орбан знал о подготовке Путина к войне против Украины как минимум еще летом 2021 года, возможно, он не знал о масштабах войны. Очевидно, что Орбан не так наивен, чтобы не понимать, что ему дешевый газ дают в обход территории Украины, настолько дешевый, что он выглядит конкурентным", – отметил эксперт в комментарии Эспрессо.

Может ли Венгрия в будущем "вылететь" из ЕС?По словам политолога, аналитика венгерского вопроса в Закарпатье Дмитрия Тужанского, существует единственная процедура выхода из Евросоюза, когда страна сама выступает инициатором. Именно ею воспользовалась Великобритания, применяя Brexit.

"Все, что ЕС сейчас может сделать внутр. - это ограничить (Венгрию – ред.) финансово и ограничить право голоса в соответствующих органах, например, в Совете ЕС", - пояснил он в эфире 24 канала.

При этом политолог отметил, что Венгрия не может представлять милитарную угрозу для Украины, ей по силам стать лишь дополнительным источником нестабильности. Однако появление на нашей западной границе сомнительной демократии без предохранителей ЕС - вариант не самый лучший.

"Это такая еще одна Беларусь, условно говоря. Впрочем, важно объяснить, что процедуры исключения страны из Европейского Союза по состоянию на данный момент не существует", - добавил он.

Однако в Чехии считают, что Венгрия теоретически может выйти из Европейского Союза - о чем свидетельствуют последние действия официального Будапешта. Соответствующее заявление в начале сентября сделал министр правительства Чехии по европейским вопросам Микулаш Бек.

"Венгрия, на мой взгляд, прошла долгий путь к краю своеобразной пропасти, и теперь она должна решить: отойти от этого края, рискнуть ли и прыгнуть, о последствиях чего я спекулировать не хочу", - подчеркнул министр.

Правда, Д. Тужанский говорит, что такие заявления со стороны Чехии - это троллинг венгерского правительства, однако очень удачный и достаточно болезненный для премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.