Миссия МВФ начнет работу в октябре - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел переговоры с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой в Нью-Йорке. Они договорились о начале работы миссии фонда в октябре, сообщает пресс-служба Кабмина во вторник, 20 сентября.

Глава правительства рассказал Георгиевой о мерах по стабилизации внутриэкономической ситуации в Украине, переводе экономики на "военные рельсы" и своевременном представлении в парламент госбюджета на 2023 год.

"Благодарен МВФ и вам лично за быстрое реагирование на вызовы, возникшие перед Украиной в связи с вооруженной агрессией России и оказание помощи на сумму 1,4 млрд долларов. Мы рассчитываем на продолжение нашего активного и тесного взаимодействия, ведь поддержка МВФ является основой дальнейшего финансового развития нашей страны", – подчеркнул премьер.

Шмыгаль и Георгиева обсудили начало новой специальной программы. Стороны договорились, что миссия МВФ приступит к работе по этому вопросу уже в октябре.

Кристалина Георгиева также заверила, что Международный валютный фонд остается непреклонным партнером Украины.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что МВФ планирует разработать новую долгосрочную программу кредитования для Украины. Для этого миссия фонда проведет консультации с украинской экономической группой.

Также сообщалось, что назначен новый глава миссии МВФ в Украине.