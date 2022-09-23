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23 сентября 22, 15:18
В Германии провалили голосование за передачу танков Украине
танки
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Немецкий парламент не смог одобрить предоставление Киеву тяжелого вооружения - помешали коалиция и "левые" фракции.

Немецкиие парламентарии не смогли накануне проголосовать за предложение оппозиционного блока ХДС/ХСС о немедленной поставке танков и другой бронетехники западного образца Украине. Об этом сообщает телеканала n-tv.

Документ, который предложили для голосования, называется "Защищая мир и свободу в Европе - решительно поддерживая Украину тяжелым оружием сейчас". В нем предлагается предоставить разрешение на экспорт в Украину боевых танков, бронетранспортеров и прочего тяжелого вооружения из запасов промышленности.

Депутаты "светофорной коалиции" и члены "левой" фракции помешали немедленному принятию решения в парламенте. Предложение ХДС/ХСС передано для обсуждения комитету иностранных дел, что значительно отсрочит принятие решения.

При обсуждении некоторые депутаты правящей коалиции поддержали инициативу оппозиционеров. Депутат от "свободных демократов" Мари-Агнес Штрак-Циммерман призвала к поставкам немецких танков.

"В нынешней военной ситуации, в которой украинская армия постепенно отвоевывает свои территории, мы должны передать по крайней мере бронетранспортеры Fuchs и БМП Marder. А если того потребует ситуация, то, возможно, и боевой танк Leopard", - считает она.

Отметим, что Германия впервые с начала российского вторжения в Украину передаст ВСУ бронетехнику - 50 бронеавтомобилей Dingo.
Korrespondent
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