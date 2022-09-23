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23 сентября 22, 15:33
ООН: Мы поражены большим количеством казней в Украине
преступления
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Международные следователи изучали заявления о преступлениях в Киевской, Харьковской, Черниговской и Сумской областях.

Следователи Организации Объединенных Наций выявили доказательства совершения военных преступлений российскими военными в Украине. Об этом заявил глава Следственной комиссии Совета ООН по правам человека Эрик Моуз, пишет Deutsche Welle.

"На основании собранных доказательств комиссия пришла к выводу, что в Украине были военные преступления", - сказал он.

Комиссия работала с мая по расследованию заявлений о военных преступлениях в Киевской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях.

"Нас поразило большое количество расстрелов в районах, которые мы посетили. В настоящее время комиссия расследует подобные смерти в 16 городах и населенных пунктах", - сказал Эрик Моуз.

Следователи ООН опросили более 150 потерпевших и свидетелей, посетили 27 городов и населенных пунктов, где также обследовали могилы, а также места содержания под стражей и пыток.

В докладе комиссии выделено несколько сфер, где действия русской армии были особенно жестокими. Речь идет о неизбирательных нападениях на гражданские районы, казни, пытки, сексуальное и гендерное насилие.

Напомним, СБУ установила, что командир группы российского спецотряда Ахмат Изнаур Мусаев убил пять гражданских в Бучанском районе.
Korrespondent
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