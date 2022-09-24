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23 сентября 22, 16:12
Шмыгаль представил в США план демилитаризации ЗАЭС
Шмыгаль
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Россия должна вывести войска не только из Запорожской АЭС, а и из Энергодара. Должна быть создана 30-километровая зона безопасности.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль в Нью-Йорке в пятницу, 23 сентября, представил план о демилитаризации Запорожской атомной электростанции, захваченной оккупантами.

Он отметил, что это стратегическая задача не только для Украины, но и для всей Европы.

"Своими действиями на Запорожской АЭС Россия поставила всю Европу на грань ядерной катастрофы. Безопасность наших ядерных объектов - один из ключевых вызовов для всех в мире. Этот вопрос в ООН мы обсуждали с президентом Франции, премьерами Японии и Новой Зеландии, главами МИД Великобритании, Германии и Индии, с руководством ЕС, а также с главой МАГАТЭ, господином Гросси. Все понимают значимость демилитаризации ЗАЭС и безопасной работы объекта. Как один из шагов в этом направлении, МАГАТЭ планирует увеличить свою миссию на станции", - рассказал премьер.

По его словам, Украина работает над тем, чтобы организовать международные миссии ООН и ЕС на Запорожскую АЭС.

"Россия практически каждый день устраивает провокации и обстрелы ЗАЭС. Они хотят отключить эту крупнейшую атомную станцию ​​в Европе от украинской сети и продолжать использование станции как военной базы. Поэтому так важно, чтобы российские войска были выведены не только из Запорожской ЗАЭС, но также из Энергодара. Должна быть создана 30-километровая зона безопасности", - подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, войска РФ ночью 21 сентября в очередной раз обстреляли Запорожскую АЭС, повредив оборудование связи одного из энергоблоков. 
Korrespondent
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