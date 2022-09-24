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23 сентября 22, 20:35
Финляндия вводит "существенные ограничения" на въезд россиян
Финляндия
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Финское правительство приняло существенно ограничить возможность въезда для граждан России.

Президент и кабинет министров Финляндии в пятницу, 23 сентября, согласовали решение об ограничении въезда для россиян. Об этом говорится в пресс-релизе финского правительства.

В сообщении говорится, что Финляндии в ближайшее время объявит о принципиальном решении "относительно существенного ограничения на въезд для граждан России и выдачу виз, основанного на существенном вреде международному положению" страны.

Детали решения объявят позже.

Напомним, Финляндия готовится ввести полный запрет на въезд в страну для граждан РФ.

Как известно, после того, как глава Кремля Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в РФ, россияне массово хлынули в Финляндию и Грузию.
Korrespondent
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