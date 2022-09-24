Финляндия вводит "существенные ограничения" на въезд россиян

Президент и кабинет министров Финляндии в пятницу, 23 сентября, согласовали решение об ограничении въезда для россиян. Об этом говорится в пресс-релизе финского правительства.

В сообщении говорится, что Финляндии в ближайшее время объявит о принципиальном решении "относительно существенного ограничения на въезд для граждан России и выдачу виз, основанного на существенном вреде международному положению" страны.

Детали решения объявят позже.

Напомним, Финляндия готовится ввести полный запрет на въезд в страну для граждан РФ.

Как известно, после того, как глава Кремля Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в РФ, россияне массово хлынули в Финляндию и Грузию.