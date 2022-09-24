Иран в огне: Чего ждать Украине

Что произошло в Иране

Сразу стоит очертить, зачем Украине вообще смотреть в сторону Ирана. Дело в том, что сейчас эта страна - один из основных союзников России. Иранские беспилотники доставляют ВСУ серьезные неприятности, а заявления лидеров Ирана мягко говоря не дают повода для оптимизма. На параллельной пресс-конференции в Генеральной Ассамблее ООН президент Ирана Эбрахим Раиси поприветствовал вступление его страны в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). По его словам, это отличная экономическая возможность не только для страны, но и для всего Среднего Востока. Более того, Раиси заявил, что в отличие от своего предшественника Хасана Рухани, он не ориентирован на сотрудничество с Западом.

Что же произошло в Иране? 13 сентября 22-летняя Махса Амини была арестована полицией нравов Ирана по обвинению в "неправильном ношении хиджаба". Согласно имеющимся сообщениям, при задержании девушку жестоко избили, а затем направили в Центр содержания под стражей "Возара". Там Амини впала в кому и скончалась в больнице 16 сентября. Власти Ирана утверждают, что девушка умерла от сердечного приступа – по естественным причинам. Однако, согласно поступающим данным, ее смерть стала следствием пыток и жестокого обращения.

С 16 сентября в ряде городов Ирана, в том числе в столице, проходят многотысячные акации протеста, участники которых требуют наказать виновных в смерти Амини, а также положить конец насилию против женщин и их дискриминации, в частности – не заставлять жительниц Ирана носить хиджаб. Силовой разгон акций привел к смерти по меньшей мере восьми человек, включая женщину и шестнадцатилетнего подростка. Еще десятки получили ранения и травмы.

Демонстранты захватывали мечети и госучреждения, жгли портреты имама Хамини, отмечает заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов в эфире СМИ. Это такой же серьезный проступок, как поджигать портреты Ленина и Сталина в СССР.

"Они демонстрировали, что сама суть республики Иран для них неприемлема, и рано или поздно эти протесты закончатся победой. Не знаю, в этот ли раз, это маловероятно. Но то, что между властью и народом Ирана существует большая разница, делает правительство Ирана более слабым и уязвимым", - говорит Данилов.

С началом протестов в Тегеране и курдских провинциях Ирана, а также ряде других районов страны, был отключен интернет. За последние 12 месяцев это уже третий случай масштабного отключения интернета в Иране.

Иранские лидеры в протестах обвинили некое иностранное вмешательство, не уточнив названия стран, и оппозицию из-за рубежа: якобы те использовали смерть Амини для разжигания общественных беспорядков.

Эксперты говорят, что подобную риторику используют лидеры многих авторитарных стран. По их словам, уязвимость режима Аятолл в Иране может привести к более тесному сотрудничеству страны с другими диктаторскими режимами, например, с Россией, чтобы та помогла им подавить массовые протесты.

Революции - быть?...

Следующие несколько дней протестов в Иране могут быть решающими, в стране может возникнуть революционная ситуация, сказал директор центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

"То, что мы наблюдаем в Иране, свидетельствует о росте протестов - впереди еще несколько дней, которые могут быть решающими. Сейчас могут сложиться обстоятельства, в которых армия может оказаться нейтральной или растерянной", - отметил эксперт в эфире Эспрессо.

По его мнению, только армия может подавить протесты с использованием чрезмерного насилия.

"Проблема состоит в том, что президент Ирана сейчас в США и не может оперативно вмешиваться в ситуацию. Верховный лидер, по некоторой информации, находится при смерти или недееспособен. Эти обстоятельства могут привести к очень серьезной дестабилизации ситуации в самом Иране", - подчеркнул Семиволос.

По словам эксперта, в стране тоже есть национальные проблемы. Так, проходят демонстрации с требованием автономизации в Северном Иране (Иранском Азербайджане). Также происходит мощный рост протестов в Курдистане, растет недовольство, долгое время продолжающееся на западе Ирана, где живут арабы.

"Другими словами, в Иране может возникнуть революционная ситуация" – подытожил он.

Впрочем, политолог-востоковед Николай Кожанов не так оптимистичен в прогнозах. Он напомнил, что Иран – одна из самых информационно закрытых стран мира. Новый социальный взрыв вызван больше жестокостью консервативного режима и его неспособностью урегулировать экономические проблемы, чем чем-то другим, уверен эксперт. Более того, весь гнев людей на улицах в основном обрушился пока что конкретно на президента Ибрахима Раиси, но они не выступают против самой идеи исламской республики.

"Западные санкции и неспособность режима решить вопросы, связанные с экономическим развитием страны, ввели систему в состояние вялотекущего протестного кризиса, когда, действительно, то там, то здесь возникают по любому поводу народные выступления. Но качественно они в революцию пока еще перерасти не готовы. У недовольных в Иране не ни единого руководящего центра, ни единой идеи, сплачивающей людей. Они в основном выходят протестовать из-за того, что касается лично их – из-за какого-то личного горя", - считает Кожанов.

Россия, Иран и Украина

Наконец, стоит поговорить и о теме войны в Украине, в которой Иран четко занял сторону агрессора. По мнению Николая Кожанова, для Тегерана война в Украине, путинское вторжение обозначили момент крушения старого мира, всей старой системы внешнеполитических отношений.

"Иранское руководство считает, что сейчас строится новая мировая система с новыми союзами, и Москва воспринимается им исключительно как инструмент, который может позволить Ирану в эти союзы войти. Если раньше Иран мог отказаться от "ядерной сделки", лишь вызвав недовольство России, то сейчас Россия скажет, что "это Запад загнал иранцев в угол" и поэтому "только Запад виноват в том, что эта сделка не состоялась". Тегеран пока Москву использует как зонтик для дипломатического прикрытия, в том числе и на переговорах в Вене. И такая позиция России – "хорошо, мы будем иранцев поддерживать при любом развитии событий" – только на руку Тегерану", - говорит он.

Иран, по сути, сейчас замещает Россию в Сирии, отметил Игорь Семиволос. Однако другой помощи от Тегерана, кроме поставки беспилотников, Кремлю вряд ли можно ждать.

В свою очередь военный эксперт Олег Жданов отмечает, что и с беспилотниками от Ирана у России тоже могут быть большие проблемы.

"На сегодняшний день поставки дронов скорее всего закончатся. Во-первых, потому что их не так уж и много. По оценкам израильских военных экспертов, там не может быть массового производства сотнями штук… Во-вторых, Иран охватили очень серьезные протесты", - подчеркнул Жданов.