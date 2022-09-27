США и Южная Корея начали совместные учения

США начали совместные учения с Южной Кореей у восточного побережья Корейского полуострова. Это первые подобные учения за пять лет. Об этом сообщает AP.

Учения начались на следующий день после того, как Северная Корея испытала баллистическую ракету малой дальности. В учениях принимают участие американская авианосная группа и корейские корабли.

Сообщается, что четырехдневные учения направлены на то, чтобы продемонстрировать мощную решимость союзников реагировать на провокации КНДР и улучшить их способность проводить совместные военно-морские операции.

В учениях примут участие более 20 кораблей ВМС США и Южной Кореи, в том числе атомный авианосец USS Ronald Reagan, американский крейсер, южнокорейский и американский эсминцы, американские и южнокорейские истребители и вертолеты.

Напомним, Северная Корея осуществила пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря.

Ранее сообщалось о том, что Северная Корея отрицает поставки оружия в РФ.