Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
35.30
USD
36.57
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
26 сентября 22, 21:28
США и Южная Корея начали совместные учения
учения
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Учения начались на следующий день после того, как Северная Корея испытала баллистическую ракету малой дальности.

США начали совместные учения с Южной Кореей у восточного побережья Корейского полуострова. Это первые подобные учения за пять лет. Об этом сообщает AP.

Учения начались на следующий день после того, как Северная Корея испытала баллистическую ракету малой дальности. В учениях принимают участие американская авианосная группа и корейские корабли.

Сообщается, что четырехдневные учения направлены на то, чтобы продемонстрировать мощную решимость союзников реагировать на провокации КНДР и улучшить их способность проводить совместные военно-морские операции.

В учениях примут участие более 20 кораблей ВМС США и Южной Кореи, в том числе атомный авианосец USS Ronald Reagan, американский крейсер, южнокорейский и американский эсминцы, американские и южнокорейские истребители и вертолеты.

Напомним, Северная Корея осуществила пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря.

Ранее сообщалось о том, что Северная Корея отрицает поставки оружия в РФ. 
Korrespondent
Ещё по теме:
США и Южная Корея возобновляют совместные военные учения
В Черном море стартуют учения Sea Breeze
Россия провела танковые учения в Крыму
В Одессе завершились учения "Sea Breeze-2021". Видео
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей