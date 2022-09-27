Авария на СП: Дания повышает уровень готовности

В Дании повысили уровень готовности в энергетике из-за утечки газа на газопроводах Северный поток-1 и Северный поток-2. Об этом во вторник, 27 сентября, сообщает телеканал TV2 со ссылкой на Датское энергетическое агентство.

"Прорывы газопроводов случаются крайне редко, и поэтому мы видим основания для повышения уровня готовности в результате инцидентов, которые мы наблюдали за последние 24 часа", - заявил директор Датского энергетического агентства Кристоффер Беттцаув.

Из-за ЧП ДЭА решило, что электроэнергетический и газовый секторы должны перейти на уровень чрезвычайной ситуации. Это второй самый высокий уровень из пяти возможных, и это означает, что компании сектора должны обратить внимание на безопасность вокруг своих объектов.

Министерство климата, энергетики и снабжения подтвердило, что на газопроводах Северный поток-1 и Северный поток-2 было обнаружено три утечки.

"Вследствие этих инцидентов Датское энергетическое агентство обратилось к компании Energinet с просьбой повысить уровень готовности электроэнергетического и газового сектора Дании", - сообщил министр климата, энергетики и снабжения Дан Йоргенсен.

В ДЭА отметили, что ни один из инцидентов не имеет значения для поставок газа в Европу, поскольку газопроводы не эксплуатируются на данный момент.

Власти Дании заверили, что судоходство и авиация в районе, где произошли утечки, безопасны, а экологические последствия ограничены.

"Власти и правительство внимательно следят за ситуацией и будут постоянно информировать общественность", - заявили в ведомстве.

Также предупредила об утечках газа на Северном потоке-1 Швеция.

Ранее Морское управление Дании сообщило об утечке газа в районе ниток Северного потока-1 и СП-2 юго-восточнее острова Борнхольм.

Оператор газопроводов Nord Stream AG заявил об беспрецедентном характере одновременного разрушения трех ниток газопровода в Балтийском море.