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Мир
28 сентября 22, 10:37
Госбанки Турции отказались принимать российские карты Мир
карты Мир
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Это было сделано после предупреждения Департамента контроля за иностранными активами Министерства финансов США.

Государственные банки Турции отказались от работы с российской платежной системой Мир.  Об этом накануне сообщил турецкий телеканал NTV.

Вслед за частными банками, работающими в Турции, государственные банки также вышли из российской платежной системы Мир, – говорится в сообщении.

Указывается, что после предупреждения Департамента контроля за иностранными активами Министерства финансов США о санкциях против финансовых учреждений, использующих платежную систему Мир, банки İş Bankası и Denizbank вышли из системы. 

За ними аналогичное решение приняли три государственных банка. Речь идет о ZiraatBankası, Vakifbankи Halkbank.

Как известно, Россия начала использовать платежную систему Мир после того, как страну покинули Visa и MasterCard. Ею активно пользуются туристы из РФ.

Но в последнее время все больше стран отказываются принимать российские карты Мир.
Korrespondent
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