Госбанки Турции отказались принимать российские карты Мир

Государственные банки Турции отказались от работы с российской платежной системой Мир. Об этом накануне сообщил турецкий телеканал NTV.

Вслед за частными банками, работающими в Турции, государственные банки также вышли из российской платежной системы Мир, – говорится в сообщении.





Указывается, что после предупреждения Департамента контроля за иностранными активами Министерства финансов США о санкциях против финансовых учреждений, использующих платежную систему Мир, банки İş Bankası и Denizbank вышли из системы.





За ними аналогичное решение приняли три государственных банка. Речь идет о ZiraatBankası, Vakifbankи Halkbank.





Как известно, Россия начала использовать платежную систему Мир после того, как страну покинули Visa и MasterCard. Ею активно пользуются туристы из РФ.





Но в последнее время все больше стран отказываются принимать российские карты Мир.



