Евросоюз осудил российские "референдумы"

Об этом в Twitter сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Борель.

"Это очередное нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне системных нарушений прав человека", – написал он.

Также Борель добавил, что ЕС высоко оценивает мужество украинцев, продолжающих противостоять российскому вторжению.





Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что фиктивные референдумы, которые проводит Россия на оккупированных ею украинских территориях, не имеют легитимности и являются грубым нарушением международного права.