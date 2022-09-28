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28 сентября 22, 10:43
Евросоюз осудил российские "референдумы"
Жозеп Боррель
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Европейский Союз осуждает проведение Россией на временно оккупированных украинских территориях незаконных "референдумов" и их фальсификацию

Об этом в Twitter сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Борель.

"Это очередное нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне системных нарушений прав человека", – написал он.

Также Борель добавил, что ЕС высоко оценивает мужество украинцев, продолжающих противостоять российскому вторжению.

На временно оккупированных украинских территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей российские захватчики объявили "результаты референдумов" за "вхождение в состав РФ", которые никто в цивилизованном мире не намерен признавать. 

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что фиктивные референдумы, которые проводит Россия на оккупированных ею украинских территориях, не имеют легитимности и являются грубым нарушением международного права.
liga.net
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