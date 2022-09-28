Евросоюз осудил российские "референдумы"

Об этом в Twitter сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Борель.
"Это очередное нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне системных нарушений прав человека", – написал он.
Также Борель добавил, что ЕС высоко оценивает мужество украинцев, продолжающих противостоять российскому вторжению.На временно оккупированных украинских территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей российские захватчики объявили "результаты референдумов" за "вхождение в состав РФ", которые никто в цивилизованном мире не намерен признавать.