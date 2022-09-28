Газ з Норвегії: У Польщі відкрили газопровід Baltic Pipe

У польському місті Голенюв відбулася церемонія відкриття газопроводу Baltic Pipe, який пролягає між Польщею та Данією. У заході взяли участь президент і прем'єр-міністр Польщі Анджей Дуда та Матеуш Моравецький, а також глава уряду Данії Метте Фредеріксен.

Моравецький заявив:

Епоха російського домінування в газовій сфері добігає кінця, епоха відзначена шантажем, погрозами та здирством.

Через Baltic Pipe до Польщі та сусідніх країн постачатиметься газ з норвезьких родовищ у Північному морі. Згідно з заявою Єврокомісії, газопровід довжиною 900 км зможе постачати до 10 мільярдів кубометрів газу на рік.

Початок поставок запланований на 1 жовтня 2022 року, а данська енергетична компанія Energinet заявляє, що вже до кінця листопада газопровід зможе запрацювати на повну потужність. На початковому етапі газопровід працюватиме на 30-38% потужності.

Реалізація проекту Baltic Pipe зайняла понад 20 років.

Польща щорічно споживає майже 20 млрд кубометрів газу. Раніше до половини цього обсягу постачала росія газопроводом "Ямал-Європа". У квітні 2022 року Польща відмовилася платити за російський газ у рублях, а наступного дня "Газпром" зупинив поставки. У травні Польща достроково розірвала угоду про постачання газу з Росії, яка діяла з 1993 року.

Знаково, що відкриття нового газопроводу сталися аварії на газопроводах "Північний потік" і "Північний потік-2", яким російський газ по дну Балтійського моря постачався до Німеччини.