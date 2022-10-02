Подрыв СП вызвал рекордный выброс метана - СМИ

Из-за подрыва трубы Северного потока зафиксирован рекордный выброс метана в атмосферу. Об этом сообщает Reuters.

"Ранее подобный выброс этого газа был сентябре прошлого года в Мексиканском заливе. Компания-оператор Северный поток - 2 сегодня уведомила Энергетическое агентство Дании о том, что в газопроводе больше не осталось газа - он начинает заполняться водой. Без срочного ремонта соленая вода вызовет в нем коррозию и сделает непригодным навсегда", - говорится в сообщении.

Напомним, что сама информация об утечках газа на трубопроводах Северный поток-1 и Северный поток-2 появилась 27 сентября.

В то же время украинские специалисты проанализировали сейсмические данные и установили, что взрыв, который повредил газопроводы, произошел 26 сентября. Они также пришли к заключению, что это был взрыв мощностью 700 кг в тротиловом эквиваленте. В Германии считают, что мощность использованных взрывных устройств сопоставима с действием 500 килограммов тротила.

Как известно, в НАТО уже заявили, что причиной аварии на газопроводах Северный поток-1 и 2 стал именно саботаж.