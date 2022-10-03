Зеленская встретилась с Вселенским Патриархом Варфоломеем

Супруга президента Украины Елена Зеленская во время своего визита в Турцию встретилась с первой леди этой страны Эмине Эрдоган, Вселенским Патриархом Варфоломеем и приняла участие в церемонии спуска на воду строящегося для Украины корвета Гетман Иван Мазепа, сообщает пресс-служба ОП.
Отмечается, что Зеленская во время встречи с Эмине Эрдоган рассказала о новом проекте – своем благотворительном фонде Olena Zelenska Fundation и пригласила к сотрудничеству турецкий бизнес. Каждый, кто хочет присоединиться к восстановлению медицинской, образовательной отраслей, а также оказанию гуманитарной помощи Украине, сможет сделать это через фонд.
Также первые леди обсудили совместную работу по эвакуации украинских детей-сирот в Турцию. Значительное количество таких детей уже нашли убежище в этой стране. Еще одна группа детей из двух домов ребенка в Одесской области ожидает эвакуацию.
Во время встречи с Его Всесвятостью Вселенским Патриархом Варфоломеем первая леди поблагодарила его и греческую общину Турции за оказанную гуманитарную помощь: в марте Вселенский Патриархат послал гуманитарный груз на сумму более 250 тыс. евро. Кроме того, по инициативе патриарха, Американская архиепископия Вселенского Патриархата в США инициировала создание Фонда помощи Украине, в который уже собрано более $5 млн.